Ripetizioni di Fortnite per migliorare nel gioco

Si tratta dell’ultima moda proveniente dagli USA: le ripetizioni di Fortnite. Avete capito bene. Il celebre sparatutto sandbox di Epic Games è arrivato ad un punto tale di popolarità che, nella terra a stelle e strisce, sono in tanti i giocatori che si affidano a tutor privati per migliorare le proprie skill. Ma non solo: ci sono anche molti genitori che hanno deciso di mandare i propri figli a lezione privata per imparare a giocare meglio.

Il fenomeno è dovuto innanzitutto alla diffusione sempre più globale e inter-età di Fortnite che, mescolato alla sempre più alta considerazione degli e-Sport presso il grande pubblico, ha innescato questa volontà di migliorarsi nel gioco. Una carriera da eSport player professionista è per molti un sogno. E per realizzarlo è importante diventare sempre più bravi, anche mettendo mano al portafogli per potenziare le proprie capacità grazie agli insegnamenti di chi ne sa di più.

Le ripetizioni di Fortnite costano tra i 15 e i 35 dollari l’ora

Secondo il Wall Street Journal le richieste in tal senso sono sempre più numerose e i giocatori dal rating alto che danno ‘ripetizioni di Fortnite’ ormai non si contano. Non è quindi raro imbattersi in annunci di questo tipo sui portali online o sui social network. Anche perché per le sue consulenze, un coach privato chiede tra i 15 e i 35 dollari all’ora.

Si paga per le lezioni di Fortnite come un tempo lo si faceva per le lezioni di tennis o per la scuola calcio, sperando che il proprio pargolo possa rivelarsi un giorno un Maradona del joypad. Ma non è tutto: molti genitori prendono lezioni insieme ai figli, al fine di consolidare il proprio rapporto con loro. Un’attività che, forse, ha quindi anche qualche risvolto formativo e terapeutico.

