Riquelme: "Cavani voleva il Boca, non giocava allo United"

07-11-2021

A TNT Sport, Juan Roman Riquelme ha svelato un retorscena di mercato su Cavani: “A gennaio è stato lui a chiamarmi, mi ha detto che voleva venire al Boca Juniors, il motivo era il poco utilizzo al Manchester United”.

Poi non è andata in porto: “Per un giorno intero abbiamo parlato di questa possibilità, ma il giorno dopo è sceso in campo con il Manchester United e ha segnato un’importante doppietta. Da quel momento in poi ha iniziato a fare gol a raffica e così ha rinnovato con gli inglesi”.

