Riscatto Celtics in gara-4: Heat non pervenuti, serie in parità

Per una serie, quella della Western Conference, che sembra ormai segnata, con Golden State avanti 3-0 sui Dallas Mavericks e a un passo dalla sesta partecipazione alle Finals negli ultimi otto anni, ad Est continua a regnare l’equilibrio. In gara-4, infatti, i Boston Celtics si sono portati sul 2-2, riscattando almeno in parte il ko casalingo di gara-3 contro i Miami Heat.

La formazione di Spoelstra ha ceduto per 102-82, così la serie arriverà almeno a gara-6, con un match casalingo per parte nelle prossime due partite e l’eventuale match decisivo in casa di Miami.

Al TD Garden per gli Heat è stato fatale il pessimo approccio, con il primo canestro arrivato dopo otto minuti e il 29-11 alla fine del primo periodo che ha di fatto orientato la gara. Senza Marcus Smart infortunato a trascinare Boston sono stati Derrick White e il solito Jayson Tatum, che h a riscattato l’opaca gara-3 segnando 31 punti con 8/16 dal campo.

Dodici punti a testa per Robert Williams III e Jaylen Brown, mentre i numeri di Miami sono da incubo: Kyle Lowry segna tre punti, Jimmy Butler sei e Bam Adebayo nove, mentre PJ Tucker resta incredibilmente a zero.

Una controprestazione che ha spinto Spoelstra a confinare in panchina tutti i titolari nell’ultimo quarto, ma che rischia di lasciare il segno a gioco lungo nell’economia della serie.