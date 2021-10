Riscatto Houston: World Series in parità dopo gara 2

28-10-2021 07:05

Pronto riscatto per Houston e le World Series 2021 tornano in equilibrio.

Dopo il successo di Atlanta nella partita che ha aperto la finale per il titolo 2021 della Mlb al Minute Maid Park gli Astros si sono imposti per 7-2 in gara 2 riportando il confronto in parità alla vigilia del doppio confronto in programma al Truist Park, casa dei Braves.

La squadra di fa propria la partita grazie allo scatto nel 2° inning, finito 4-1, e in generale non va mai in difficoltà, confortata dalle percentuali, anche se il match si è sviluppato sul piani dell’equilibrio. Simile il numero delle valide (9-7), gli Astros fanno la differenza grazie alle due basi rubate (a zero).

Spettacolare la sfida al monte di lancio tra Max Fried, che mette a segno sei fuoricampo con due base on balss e il messicano Josè Urquidy, trascinatore di Houston con ben sette strikeouts.



OMNISPORT