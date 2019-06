Ritiri estivi squadre di Serie A: località, date, amichevoli

In attesa del campionato 2019-20 le squadre di Serie A iniziano la fase dei raduni. Località di montagna sono le mete preferite quasi per tutte le 20 protagoniste della nuova stagione. Fanno eccezione la Juventus e l’Inter che iniziano la stagione nella sede e poi andranno in estremo oriente per disputare le partite di International Champions Cup, per la quale è previsto addirittura il primo scontro diretto il 24 luglio, nell’inedita sede di Nanchino in Cina. Le squadre iniziano perciò la stagione quando ancora il calciomercato è ancora in corso, anzi è appena iniziato il 1 luglio.

Calendario ritiri delle squadre Serie A 2019-20

ATALANTA

Dal 12 al 25 luglio ritiro a Clusone (BG)

Dall’11 al 20 luglio ritiro a Castelrotto in Alto Adige

Dal 14 al 28 luglio ritiro estivo a Darfo Boario Terme (BS)

Dall’8 all’11 luglio, ritrovo ad Aritzo (Sardegna)

Dal 13 al 27 luglio raduno a Pejo (TN)

Dal 6 al 21 luglio ritiro a Moena (TN)

Dall’8 al 20 luglio ritiro a Neustift (Austria)

Dal 7 al 14 luglio ritiro a Lugano

14 luglio (ore 17.30) Inter-Lugano amichevole

20 luglio: Torneo ICC Inter-Manchester Utd a Singapore

24 luglio (ore 13.30): Torneo ICC Juventus-Inter a Nanchino

27 luglio: PSG-Inter amichevole

4 agosto: Torneo ICC Inter-Tottenham a Londra

10 agosto: Valencia-Inter amichevole

Dal 8-10 luglio Raduno Continassa

21 luglio: Torneo ICC Juventus-Tottenham a Singapore

24 luglio (ore 13.30): Torneo ICC Juventus-Inter a Nanchino

Ritiro Continassa

10 agosto: amichevole Juventus-Atletico Madrid a Stoccolma

Data da definire: partita Juve A-Juve B

Data da definire: la partita di Supercoppa contro la Lazio

Dal 12 al 26 luglio ritiro ad Auronzo di Cadore

Dal 3 al 10 agosto a Marienfeld (Germania)

Dal 14 al 28 luglio ritiro Santa Cristina in val Gardena

9 luglio raduno a Milanello

Poi l’International Champions Cup

Dal 6 al 26 luglio ritiro a Dimaro (TN)

Incontri calciatori e tifosi tra il 9 e il 15 luglio

13 luglio: amichevole Napoli-Benevento a Dimaro (TN)

19 luglio: Napoli contro avversario da definire a Dimaro (TN)

24 luglio: Napoli-Cremonese a Dimaro (TN)

25 luglio: presentazione ufficiale

28 luglio: amichevole Liverpool-Napoli a Edimburgo

4 agosto: amichevole Olympique Marsiglia-Napoli a Marsiglia

7 agosto: Napoli-Barcellona a Miami

Dal 6 al 20 luglio ritiro a Prato allo Stelvio (BZ)

5 luglio Raduno

Dal 14 al 27 luglio raduno a Ponte di Legno (BS)

Dall’8 al 26 luglio ritiro a Vipiteno (BZ)

Dall’8 al 20 luglio ritiro a Tarvisio (UD)

Dal 28 luglio al 4 agosto ritiro a Valles (BZ)

Dal 13 al 27 luglio ritiro a Bormio

Dal 7 al 20 luglio ritrovo a Udine

Dal 21 luglio al 2 agosto ritiro a Sankt Veit (Austria)

Ddal 10 al 21 luglio ritiro a San Martino di Castrozza (TN)

VIRGILIO SPORT | 27-06-2019 16:06