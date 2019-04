Rivelata frase di Insigne dopo i fischi e la sostituzione

Per il Napoli è probabilmente il momento più difficile della stagione. La sconfitta contro l’Arsenal che praticamente ha chiuso la stagione rischia di lasciare il segno anche per il futuro, essendosi incrinato il rapporto fra la tifoseria azzurra e alcuni giocatori. Su tutti Lorenzo Insigne, fischiato al momento della sostituzione in Europa League e che a fine partita si è sfogato lasciandosi scappare una frase che è stata riportata dai quotidiani partenopei.

Dito puntato – Secondo i ben informati Insigne non avrebbe preso bene la contestazione e avrebbe detto in continuazione “Non è possibile, ce l’hanno sempre con me. Ce l’hanno sempre e solo con me”. Indubbiamente il fatto di essere napoletano può essere un’arma a doppio taglio per lui, anche perché già qualche settimana fa si era alzato un polverone a seguito di alcune sue dichiarazioni riguardo la possibilità di un futuro lontano dal club partenopeo. Possibilità che in questo momento sembra molto meno difficile rispetto a quanto lo fosse in precedenza.

Raiola attende – Il procuratore del calciatore, Mino Raiola, ha deciso di adottare una tattica attendista. Sa che il momento non è propizio e che difficilmente riuscirà a protare a De Laurentiis un’offerta che assecondi le sue condizioni (il presidente spara molto alto, sui 90 milioni di euro), ma anche che se la prima mossa dovesse farla il Napoli per liberarsi di Insigne allora sarebbe tutto più facile. Peserà anche la volontà del calciatore, ma se arrivasse una richiesta interessante allora potrebbe davvero accettare di andare via.

