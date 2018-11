Rivelato il vincitore del Pallone d'Oro: è polemica

Luka Modric ha vinto il Pallone d'Oro delle polemiche. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, il centrocampista della Croazia vice campione del mondo si aggiudicherà il premio come miglior giocatore del pianeta, che sarà consegnato all'inizio della prossima settimana.

Il regista del Real Madrid ha battuto l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo e l'attaccante della Francia Antoine Griezmann, entrambi con lui sul podio. Kylian Mbappé vincerà invece il trofeo dei giocatori Under 21.

La vittoria di Modric scatena i malumori: secondo quanto riporta Sky Cristiano Ronaldo non ha intenzione di partecipare alla cerimonia di premiazione del suo ex compagno nel Real Madrid, e declinerà l'invito di France Football. Ma anche da parte francese non mancano le polemiche, con lo stesso Antoine Griezmann, campione del mondo, che potrebbe disertare l'evento in disaccordo con la decisione.

Modric festeggia così un altro riconoscimento dopo il premio Fifa. Il croato è stato incoronato migliore dell'anno anche dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS), che ha classificato Cristiano Ronaldo solo al decimo posto. L'era di Messi e di CR7 sembra davvero arrivata alla sua conclusione.

Intanto il tecnico della Juventus Allegri in conferenza stampa ha chiarito sull'utilizzo di CR7, che per ora non ha saltato nemmeno un minuto: "Ronaldo non mi ha mai chiesto di riposare, sta bene fisicamente e troveremo il modo di farlo riposare quando ci saranno partite ravvicinate. Abbiamo una rosa importante comunque".

SPORTAL.IT | 30-11-2018 22:25