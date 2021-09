Rivoluzione Cagliari: Mazzarri prepara 6 cambi col Napoli

Il Cagliari è pronto a cambiare volto. Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, il nuovo allenatore dei sardi, Walter Mazzarri, studia una rivoluzione tattica in vista della sfida dello stadio ‘Diego Armando Maradona’ contro il Napoli di Luciano Spalletti, capolista in solitaria dopo cinque turni e a punteggio pieno con cinque vittorie.

Nella gara casalinga di mercoledì contro i toscani di Andreazzoli, persa con il risultato di 2-0, il Cagliari non ha mostrato la stessa rabbia agonistica di domenica scorsa, quando i sardi riuscirono a strappare un punto contro la Lazio all’Olimpico, ribaltando lo 0-1 di Immobile con Joao Pedro e l’ex Keita prima del 2-2 finale di Cataldi.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Mazzarri vuole dare una scossa allo spogliatoio attraverso un robusto turnover con cinque o sei cambi contro il Napoli. In preallarme sono i vari Pavoletti, Pereiro, Zappa, Strootman, Godin e Grassi, tutti pronti a scendere in campo dal primo minuto.

Leonardo Pavoletti , ex della gara proprio come Mazzarri, può partire dall’inizio insieme a Gaston Pereiro, che avrebbe a disposizione la prima chance da titolare. In mezzo al campo toccherà a Strootman, pronto a riprendersi il suo posto dopo lo spezzone nel finale della gara di mercoledì; accanto all’olandese, Grassi scalpita e insidia Marin per un posto dall’inizio. Davanti a Cragno, Diego Godin ha superato i problemi fisici post nazionale e si piazzerà al centro della difesa, con la novità Zappa – che rientra dopo la squalifica – sulla destra.

Mazzarri avrà a disposizione ancora due allenamenti, tra oggi e domani, per sciogliere gli ultimi dubbi e decidere quale sarà la formazione che dovrà tentare l’impresa di espugna il ‘Maradona’ e fermare la capolista. Il Cagliari vuole scuotersi dopo un avvio di stagione deludente con solamente 2 punti conquistati in 5 match e il match di Napoli rappresenta un’opportunità per conquistare un risultato positivo che potrà dare una spinta anche a livello emotivo alla squadra di Mazzarri.

