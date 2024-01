Rivoluzione Serie A: siete favorevoli al campionato a 18 squadre? Vota il sondaggio

Possibile riforma della Serie A con il passaggio da 20 a 18 squadre. Siete favorevoli alla riduzione delle partecipanti al campionato? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

09-01-2024 17:14

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Ritorna d’attualità l’ipotesi della Serie A a 18 squadre. Le società del massimo campionato italiano stanno discutendo di una possibile riforma della Serie A in Lega Calcio, con le big che spingono per una riduzione del numero dei partecipanti e le medio-piccole che invece sostengono la formula a 20 squadre. Il primo passo per la possibile riforma del campionato potrebbe esserci in seguito all’Assemblea Straordinaria della FIGC in programma il prossimo 11 marzo, ma solo a patto che i club si trovino d’accordo.

