Rizzoli: clamorosa proposta dalla Cina

Negli ultimi anni la Cina tenta e compra calciatori proponendo loro offerte da capogiro, ma ora è addirittura pronta per fare lo stesso con il designatore della classe arbitrale di Serie A Nicola Rizzoli.

Secondo 'Il Sole 24 Ore', sarebbe pronta un'offerta folle per l'ex fischietto italiano di un milione di dollari. Tuttavia non è ancora chiaro se il ruolo proposto a Rizzoli sia dietro una scrivania o quello di un suo clamoroso ritorno in campo, ma in qualsiasi caso la Super League cinese è più che mai decisa a ricoprirlo d'oro.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 14:55