Rocchi: "Var in Serie A ha ridotto errori degli arbitri"

24-05-2022 12:11

Archiviato anche il campionato 2021-2022, è tempo di bilanci, non solo per le 20 formazioni di serie A, ma anche per la classe arbitrale.

A tirare le somme ci pensa il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. “Abbiamo ridotto almeno l’86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia. Arrivare al 100% sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire”.

In totale, sulle 370 gare di Serie A analizzate i check sono stati 2066 e hanno portato a 128 interventi del VAR: soltanto in quattro occasioni la decisione dell’arbitro di campo non è stata modificata dopo l’on field review. Secondo i dati dell’Aia, ci sarebbero stati 128 errori senza Var, mentre con il Var sono scesi a 18.

“E’ stata una stagione bellissima ma anche molto complessa e pertanto testante per tutti gli arbitri, in particolare per i più giovani, in una fase di ricambio generazione quale stiamo vivendo”