Rog: tanta concorrenza sul centrocampista del Cagliari

22-07-2022

Nome caldo nelle ultime ore di mercato quello di Marko Rog.

Il centrocampista del Cagliari difficilmente rimarrà in Sardegna per giocare in Serie B; tante sono le squadre di serie A infatti, che lo stanno cercando per la prossima stagione. Buon segno anche per lui, dopo il duplice intervento al ginocchio con la rottura dei legamenti.

Il Torino è senza dubbio la squadra in pole position. Sono di ieri le notizie che vogliono Juric impegnato in prima linea per convincere il suo connazionale a vestire la maglia granata, ma la concorrenza non manca: come evidenzia Tuttosport, sulle sue tracce ci sono anche altre squadre di Serie A come Cremonese, Hellas Verona e Salernitana, ma soprattutto la Sampdoria che nelle ultime ore si vede costretta a rimpiazzare l’uscita di Thorsby.

