Roglic: la vittoria al Giro vale circa 300mila euro

La cifra non va tutta al vincitore ma viene divisa con i compagni e lo staff tecnico della Jumbo-Visma

29-05-2023 13:35

Vincendo il Giro d’Italia Primoz Roglic conquista l’immortalità nel ciclismo, con il suo nome che figurerà nell’albo d’oro della corsa e inciso sul Trofeo Senza Fine. Ma materialmente quanto ha guadagnato? Complessivamente poco meno di 300mila euro.

Come vincitore del Giro ha il premio dell’Uci (115.668€) a cui si affianca quello degli organizzatori (in questo caso RCS, 150.000€). Ai 265.668€ per la classifica generale si affiancano poi quelli per la vittoria di tappa a Monte Lussari (11.010€), per gli otto piazzamenti nei primi dieci dell’ordine di arrivo (complessivamente 9.364€), per i giorni in maglia rosa (2000€) e per il primo posto nella classifica a squadre della Jumbo-Visma (2 tappe, 1000 €). In totale 289.042€.

La cifra vinta, però, va divisa con i compagni e con il personale della squadra secondo gli accordi presi. Generalmente il vincitore prende l’importo più grande e lascia agli altri tutto il resto.