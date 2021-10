Roglic ora punta il Lombardia: "Voglio provarci"

Sarà anche il “Signore di Spagna”, per come ha dominato le ultime tre edizioni della Vuelta, ma a Primoz Roglic piace eccome anche l’Italia.

Così, in pochi giorni, ecco la doppietta Giro dell’Emilia-Milano Torino, vinta grazie a una prova di forza nel finale beffando altri fuoriclasse come Adam Yates e l’altro sloveno Tadej Pogacar.

Al termine della gara Roglic non ha nascosto l’inevitabile soddisfazione, per poi rivolgere subito il pensiero al Giro di Lombardia in programma sabato.

La Classica delle foglie morte è da sempre un obiettivo dello sloveno: “È stata dura, ma avevo una buona condizione. Questo mi dà fiducia in vista del Giro di Lombardia di sabato. Favorito? Vediamo, in passato quando ero candidato alla vittoria non è andata bene. Sicuramente ci proverò, darò tutto quello che ho, poi la strada emetterà il verdetto”.

OMNISPORT | 06-10-2021 17:27