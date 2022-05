Roland Garros 2022: Camila Giorgi agli ottavi, battuta Sabalenka in rimonta

28-05-2022 16:56

Sorprendente, ma solo fino a un certo punto, vittoria di Camila Giorgi nel terzo turno del singolare femminile del Roland Garros su Aryna Sabalenka. La 30enne marchigiana, numero 30 del mondo, ha battuto in rimonta la bielorussa col punteggio di 4-6 6-1 6-0 in un’ora e 42 minuti. È la prima volta che Camila si qualifica per gli ottavi di finale sulla terra rossa parigina, la quarta in carriera in un torneo del Grande Slam.

Un solo break decide il primo set a favore di Sabalenka, nel settimo game, ma poi negli altri due Giorgi vince ben 12 game su 13 perdendo solo quello sul 4-0 del secondo set, e tra l’altro col servizio a disposizione, il che vuol dire che Sabalenka non è più riuscita a tenere il servizio dopo il vittorioso primo set. Un crollo clamoroso che però non stupisce visto che la bielorussa non è nuova a perdere grandi occasioni.

Non è nuova a perderle neanche Giorgi, che però stavolta l’ha colta raggiungendo Martina Trevisan tra le migliori 16 di Parigi: due italiane non si qualificavano per gli ottavi sulla terra rossa più importante del mondo dal 2015, quando ci riuscirono Sara Errani e Flavia Pennetta. Ora Camila affronterà la russa numero 20 del mondo Daria Kasatkina, vincitrice 6-3 6-2 sulla statunitense Shelby Rogers.