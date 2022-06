Roland Garros 2022: Cilic in semifinale, piegato Rublev in cinque set

01-06-2022 21:11

Sesta semifinale in carriera in un torneo del Grande Slam per Marin Cilic a 12 anni da quella agli Australian Open del 2010. Il croato ha battuto nel primo quarto di finale odierno del singolare maschile del Roland Garros il russo Andrey Rublev col punteggio di 5-7 6-3 6-4 3-6 7-6 dopo 4 ore e 10 minuti di gioco. Solo i quattro i break del match, che hanno deciso i primi quattro set, mentre nel quinto i due hanno sempre tenuto ll servizio e poi il super tie-break l’ha vinto per 10-2 facendo gli ultimi 9 punti del match Cilic, che al Roland Garros era arrivato due volte nei quarti nel 2017 e nel 2018 ma era stato sconfitto da Stan Wawrinka e Juan Martin Del Potro, per cui questa è la sua prima semifinale sulla terra rossa parigina.