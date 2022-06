Roland Garros 2022: smentita la conferenza stampa aggiuntiva per Nadal

05-06-2022 12:09

In Francia i media sono sicuri: Rafael Nadal si ritirerà dall’attività agonistica, tanto è vero che ne avevano annunciato una conferenza stampa aggiuntiva da tenersi dopo la finale del Roland Garros con Casper Ruud, basandosi su numerosi indizi. Prima di tutto, il problema al piede del 36enne fuoriclasse maiorchino è sempre più preoccupante, tanto che Rafa è stato sottoposto a infiltrazioni ogni volta che è sceso in campo in questo torneo.

Poi, le dichiarazioni dello spagnolo, che ha più volte ripetuto che preferirebbe perdere la finale e avere un piede nuovo, oppure che desidererebbe una vita normale una volta appeso racchetta e scarpe al chiodo. Inoltre c’è il calendario dei tornei del maiorchino, che dopo Parigi è completamente vuoto.

Infine, e anche questo è un indizio importante, pareva che Nadal avesse invitato a questa ipotetica conferenza Roger Federer, che infatti sarebbe in arrivo nella capitale francese e che è il collega che più gli è stato amico nel corso di venti anni di attività al più alto livello, anche se probabilmente non completamente ricambiato.

Ma poi è arrivata la secca smentita del responsabile della comunicazione del maiorchino, Benito Barbadillo:

“Onestamente non lo so come è nata questa cosa. Sicuramente non nasce dallo staff di Nadal. Rafa sta pensando alla sua finale, e segue il nomale protocollo di routine. Mi state dicendo che Roger è a Parigi, lo dite voi a me. Rafa lo avrebbe invitato? Ma siamo seri, su… probabilmente se Roger è qui è per invito di Rolex, uno dei suoi sponsor. Nadal gioca la finale, con conferenza stampa normale dopo la partita. Se vince, domani ci sarà la giornata mediatica a disposizione come sempre. Se perde, si torna a casa“.