Roland Garros 2022, disfatta Medvedev: Cilic lo umilia

30-05-2022 23:07

Che la terra rossa non fosse la superficie preferita da Daniil Medvedev non lo si è scoperto al Roland Garros 2022, ma in pochi si sarebbero aspettati un crollo come quello di cui il russo è stato protagonista nel match degli ottavi di finale contro Marin Cilic.

Il croato si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-2 contro il numero due del mondo in un match senza storia durato un’ora e 47 minuti.

Cilic, numero 23 del ranking ATP, ha approfittato della pessima giornata di Medvedev, mai capace di cambiare ritmo e di schiodarsi dalla linea di fondo.

Il russo ha ceduto il servizio per cinque volte perdendo primo e secondo set a causa dei break subiti nel sesto gioco di entrambe le frazioni. Medvedev è uscito definitivamente di scena in avvio di terzo set, cedendo il servizio in avvio per poi ripetersi al terzo gioco. Ai quarti Cilic affronterà l’altro russo Andrej Rublev, che ha approfittato del ritiro di Jannik Sinner.

Grazie a questo risultato Novak Djokovic è sicuro di restare al primo posto del ranking ATP anche in caso di mancato successo finale, mentre Medvedev fallisce l’opportunità di eguagliare il miglior risultato in carriera al Roland Garros, i quarti di finale del 2021.