Roland Garros 2022: dramma Zverev che si infortuna, Nadal in finale

03-06-2022 18:45

Terribile infortunio ad Alexander Zverev nella finale del singolare maschile del Roland Garros contro Rafael Nadal. Il tedesco, nell’ultimo punto prima del tie-break del secondo set, è caduto rovinosamente a terra infortunandosi seriamente alla caviglia destra tanto da essere costretto a uscire dal campo sulla sedia a rotelle per poi rientrare con le stampelle e ritirarsi perché impossibilitato a continuare. Lo spagnolo, che compie oggi 36 anni e che aveva vinto il primo set al tie-break, va quindi per l’ennesima volta in finale sulla terra rossa di Parigi.

Roland Garros 2022: Nadal vince al tie-break il primo set della semifinale con Zverev

Nel primo game del match Nadal perde immediatamente il servizio e recupera il break di svantaggio solo nell’ottavo gioco. Sul 5-4 in suo favore e servizio Zverev ha tre palle break che sono anche dei set point ma non li sfrutta e deve poi salvare lui due palle break nel game successivo. Si va al tie-break che è un’altalena incredibile di situazioni: 9 punti su 18 vengono persi da chi è al servizio, Zverev va sul 6-2 ma Nadal gli annulla i quattro set point consecutivi, ne ha poi lui due che non riesce a sfruttare ma il terzo è quello buono dopo più di un’ora e mezza di gioco.

Roland Garros 2022: Zverev si fa male e si ritira appena prima del tie-break del secondo set

Il match è una lotta selvaggia nella quale, come si direbbe nel calcio, sono saltati tutti gli schemi: nei primi quattro game del secondo set ci sono quattro break, e ce ne sono poi altri quattro consecutivi dal sesto al nono gioco, con Zverev commette doppi falli decisivi sia quando serve sul 4-2 sia soprattutto sul 5-3. Gli ultimi tre game prima del tie-break non vedono né set point né palle break ma sull’ultimo punto del dodicesimo game Sascha Zverev cade a terra urlando per il dolore alla caviglia destra e dopo essere uscito sulla sedia a rotelle dal Campo Centrale del Roland Garros e avervi fatto ritorno con le stampelle è costretto a gettare la spugna dopo 3 ore e 13 minuti di corrida.

Roland Garros 2022: numeri impressionanti per Nadal. Il suo prossimo avversario

Rafael Nadal approda quindi per la quattordicesima volta in finale sulla terra rossa di Parigi e il dramma per il suo avversario, che uscirà dal confronto tra il norvegese Casper Ruud e il croato Marin Cilic, è che le tredici precedenti le ha vinte tutte. Inoltre, Rafa ha la possibilità di arrivare a quota 22 tornei del Grande Slam vinti su 30 finali. Zverev invece, esponente di quella che ormai si può chiamare la “generazione perduta” del tennis per l’incredibile dominio di Nadal e di Novak Djokovic che continua a perdurare malgrado entrambi abbiano varcato la soglia dei 35 anni, deve rimandare l’appuntamento nel peggiore dei modi con la sua seconda finale in un Major: l’unica l’ha raggiunta agli US Open del 2020 e l’ha persa da Dominic Thiem, ma Nadal era assente e Djokovic venne squalificato per aver colpito con una pallata una giudice di linea.