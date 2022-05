Roland Garros, Zverev fa polemica: "Vogliono far vincere Alcaraz"

30-05-2022 19:13

Domani, martedì 31 maggio 2022, è in programma la sfida dei quarti di finale del Roland Garros tra il tennista tedesco Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, match di cartello sulla terra rossa di Francia. Il tedesco, però, arriva alla gara con la polemica indirizzata alla direzione di gara del torneo, rea di voler vedere trionfare lo spagnolo.

“È chiaro che Alcaraz sia il nuovo volto del tennis, ma il programma dovrebbe variare. È facile intuire in che direzione stiano andando le cose e chi vuole vedere vincere l’organizzazione del torneo” ha detto Zverev, che ha spiegato che la direzione avrebbe messo più volte in serale i match dello spagnolo aiutandolo contro il caldo. Poi ha aggiunto: “Non mi dispiace giocare nelle sessioni notturne se durante la giornata ci sono oltre 30 gradi, ma se anche di sera ci sono temperature molto basse la cosa diventa ancora più difficile. Sembra strano ma è cosi per il mio gioco e il mio servizio ne risente e sarà ancora più lento. Sono consapevole che contro Alcaraz giocherò di notte, ormai l’ho messo in conto e mi sto preparando all’idea”.