05-06-2022 16:00

Le beniamine di casa Caroline Garcia e Kristina Mladenovic hanno vinto il doppio femminile del Roland Garros a distanza di sei anni dal loro trionfo del 2016, battendo in finale le statunitensi Coco Gauff, ancora battuta dopo la batosta di ieri contro Iga Swiatek nella finale del singolare, e Jessica Pegula, col punteggio di 2-6 6-3 6-2 dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

Garcia e Mladenovic, entrambe capaci di entrare tra le top 10 in singolare, si erano separate tennisticamente nel 2017, poi erano tornate momentaneamente insieme per vincere la Fed Cup del 2019, ma dall’inizio di quest’anno fanno di nuovo coppia fissa. Nel frattempo però Mladenovic ha vinto altre due volte il doppio a Parigi, nel 2019 e nel 2020, con l’ungherese Timea Babos, pertanto per lei questo è il quarto trionfo sulla terra rossa della capitale francese, per Garcia invece è, ovviamente, il secondo.