Roland Garros, Binaghi: "Storia Trevisan emozionante, Gauff già battuta"

02-06-2022 14:25

Nella semifinale del Roland Garros, Martina Trevisan sfiderà Coco Gauff per cercare di raggiungere una storica finale. Il numero uno del tennis federale Angelo Binaghi ha voluto spendere alcune parole per l’azzurra prima del match: “La storia sua e del suo team è molto emozionante, per certi versi travolgente tenendo conto di quanto successo di recente a Martina. Di sicuro è inaspettata e per questo ancora più bella. Credo che Martina e il suo team abbiano già vinto il Roland Garros“.

Binaghi è fiducioso per la Trevisan: “Un pronostico? In genere quando si arriva inaspettatamente a giocare partite così importanti, l’incoscienza della gioventù in genere aiuta molto. Ma l’unico precedente, proprio qui al Roland Garros l’ha vinto Martina“.

Un 2022 difficile per i maschi azzurri ma fortunatamente le donne stanno compensando, come spiega lo stesso Binaghi: “E’ curioso come in un anno in cui siamo massacrati dagli infortuni nel tennis maschile, le ragazze come successo negli anni dal 2006 al 2015 si siano messe a dire la loro. E mettono una pezza a questo temporaneo problema di risultati nel tennis maschile, se possiamo parlare di problema. A livello assoluto abbiamo passato anni a sperare di portare qualche giocatore nella seconda settimana degli Slam. Ci eravamo abituati male, ma ci sono periodi di pausa in tutti i percorsi di crescita. Questi successi delle ragazze sono stati per certi versi inaspettati, anche se era un paio di mesi che sostenevo che il nostro tennis femminile avesse trovato un suo equilibrio sui nostri livelli storici“.