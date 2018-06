Lorenzo Cioffi, medaglia d'argento al Roland Garros eSeries

Mentre l’Italia appassionata di tennis tiene il fiato sospeso per la recente impresa di Marco Cecchinato agli Open di Francia, c’è un altro italiano che si è fatto strada nel mondo della racchetta, sia pure virtuale. Si tratta di Lorenzo “Isniper” Cioffi, giovane anconetano di 19 anni, arrivato ad un passo proprio dalla conquista della Roland Garros eSeries by BNP Paribas.

Membro del team Mkers, una delle realtà più reattive ed affermate del nostro paese, lo scorso 25 maggio Lorenzo ha conquistato la medaglia d’argento dopo la finale mondiale di Tennis World Tour. Arrivato alla gara decisiva contro lo spagnolo Caros Che, un 6-1 senza appello ne ha decretato la sconfitta, nonostante avesse messo a segno una serie di colpi straordinari nei match precedenti contro Cina e Brasile.

Il secondo posto alla Roland Garros eSeries è l’ennesima medaglia per il team Mkers

Questa sconfitta, però, non ha affatto abbattuto il nostro atleta, che si conferma tra i giocatori più temibili del panorama mondiale del tennis virtuale. Non solo, il suo secondo posto alla Roland Garros eSeries è l’ennesimo colpo da maestro per la sua squadra, che ha uno dei medaglieri più cospicui di sempre, grazie ai trofei conquistati in numerose discipline eSportive.

In un panorama eSport dominato essenzialmente da videogiochi di racing, Fifa, multiplayer battle arena e sparatutto in prima persona, il tennis può riuscire a ritagliarsi uno spazio associandosi alle più importanti competizioni tradizionali, come appunto il Roland Garros. Non a caso, la stessa ITF (International Tennis Foundation) sta cercando una sua via elettronica, volta a ridare lustro a tutta la disciplina.

