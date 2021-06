Roland Garros, Fognini si arrende a Delbonis

Niente da fare per Fabio Fognini. Al terzo turno del Roland Garros, il nativo di Sanremo è stato battuto 4-6, 1-6, 3-6 dall’argentino Federico Delbonis, bravo a non perdere mai concentrazione e intensità nonostante l’interruzione per pioggia che poteva rischiare di stravolgere il match.

Conquistato il primo set per 6-4 grazie a cinque game (e due break) filati, il mancino di Azul ha poi fatto la differenza nel secondo strappando la battuta all’azzurro in un infinito primo gioco e infilando quattro game consecutivi per un netto 6-1. Nel terzo set invece Fognini è subito scivolato sotto 0-3, preludio al 6-3 finale in favore del sudamericano, nel complesso più lucido e caparbio del rivale.

Il ligure, dunque, interrompe al terzo turno il proprio cammino nello Slam parigino, torneo dove l’anno scorso era uscito al 1° turno e da dove quest’anno comunque, dopo le recenti eliminazioni agli Internazionali e a Ginevra, esce rinfrancato.

OMNISPORT | 04-06-2021 16:17