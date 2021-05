Roland Garros: Halep annuncia il forfait

A seguito del ritiro agli Internazionali di Roma, era presumibile che Simona Halep potesse dare forfait anche al torneo parigino. E così è stato: alla fine è arrivata l’ufficialità che tutti attendevano. Simona Halep non parteciperà al Roland Garros 2021:lLa campionessa rumena, numero 3 del ranking mondiale, ha difatti annunciato con un post su Instagram il suo forfait per il secondo torneo dello Slam.

La Halep ha subito un infortunio al polpaccio durante il WTA 1000 disputato in Italia, mentre era al cospetto di Angelique Kerber: il responso degli esami strumentali a cui si era subito sottoposta non avevano lasciato grande speranza. Lo strappo muscolare al polpaccio della gamba sinistra, non le permette di recuperare e quindi ecco l’assenza forzata al Roland Garros.

“È col cuore affranto che annuncio il mio forfait al Roland Garros quest’anno. Sfortunatamente lo strappo al polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per riprendersi. Rinunciare ad un Grande Slam va contro tutte le mie aspirazioni di atleta, ma è la giusta e unica decisione da prendere. Il pensiero di non essere a Parigi mi riempie di tristezza, ma concentrerò le mie energie nel recupero, restando positiva e tornando in campo il prima possibile quando sarà sicuro farlo. Roland Garros 2022, vengo a prenderti. A presto”.

Al posto della rumena, entra direttamente in tabellone l’azzurra Jasmine Paolini, che si aggiunge così a Martina Trevisan e Camila Giorgi portando a tre il numero delle ragazze azzurre nel main draw.

OMNISPORT | 21-05-2021 12:19