Roland Garros: i passaggi a vuoto non frenano Fognini, Cocciaretto k.o.

Esordio ok per Fabio Fognini al Roland Garros. Il ligure, numero 27 del tabellone, si è sbarazzato del francese Barrere (al 1° turno grazie a una wild card) con il punteggio di 6-4, 6-1, 6-4, frutto di un match dominato dall’italiano ad eccezione dell’inizio di primo set e del finale del terzo.

Sotto 4-2 nel primo parziale infatti, Fognini è stato costretto ad alzare il livello del proprio gioco per ribaltare il punteggio, missione in cui è riuscito conquistando quattro game e due break consecutivi per il 6-4 d’apertura.

Indirizzato nel verso giusto l’incontro, nel secondo set il numero 29 del ranking ATP si è imposto in maniera molto solida con un netto 6-1, mentre nel terzo Barrere, complice un momento di rilassatezza da parte dell’azzurro, è rientrato dal 5-1 al 5-4 prima di cedere 6-4 sul servizio avversario.

Al secondo turno Fognini troverà il vincente del match tra l’ungherese Fucsovics e il francese Simon.

Si ferma subito invece la corsa a Porte D’Auteuil di Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, numero 113 del mondo, dopo essere entrata nel tabellone principale come lucky loser, al 1° turno ha ceduto il passo per 6-1, 6-3 alla rumena Bogdan perdendo tre volte la battuta nel primo set e una nel secondo.

OMNISPORT | 30-05-2021 13:33