Roland Garros, Jannik Sinner annulla 11 palle set a si qualifica agli ottavi

28-05-2022 14:38

Jannik Sinner c’è, vince il suo match e per il terzo anno consecutivo si presenta ai nastri di partenza della seconda settimana del Roland Garros, secondo Slam stagionale dopo gli Australian Open giocati a gennaio.

Nella giornata di oggi l’altoatesino si libera in tre set del tennista americano Mackenzie McDonald, numero 60 del mondo, battendolo per 6-3 7-6(6) 6-3, riuscendo anche a cancellare un numero incredibile di set point, ben 11, nel secondo parziale.

Nel prossimo turno se la dovrà vedere col vincente della sfida tra Rublev e Garin.

Il momento clou per Sinner e nel secondo set, quando sotto 5-2 40-0 annulla ben 10 palle set che avrebbero potuto far girare il match in modo differente, annullandone anche un 11°, sul 5-6, cosa che permette di mandare il parziale al tie break poi vinto da Sinner.

Sinner più forte anche di un infortunio al ginocchio, che lo ha messo in grossa difficoltà per tutta la seconda parte della partita. Questa è la grande forza mentale dell’atleta italiano, uno che non molla mai anche nei momenti più difficili, e anche ora ha la possibilità di fare ancora una bella strada in questo Slam.