Roland Garros, le lacrime di Barbora Krejcikova

24-05-2022 12:21

Tra le sorprese del Roland Garros c’è stata l’eliminazione di Barbora Krejcikova, campionessa in carica dello Slam parigino. La ceca si è arresa in tre set per 6-1, 2-6, 3-6 la francese Parry ex numero uno al mondo Juniores.

In conferenza stampa la Krejcikova si è sciolta e si è lasciata andare a un pianto: “Sono semplicemente crollato fisicamente è stata dura perché non ho giocato partite. Di solito le partite sono diverse dagli allenamenti e ho cercato di prepararmi nel miglior modo possibile. Ma sì, sono crollata”.