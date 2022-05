26-05-2022 13:20

Partite del secondo turno del Roland Garros 2022. Oggi sono in programma tutte le partite della parte bassa del tabellone maschile. E ci sono ben 3 tennisti impegnati in altrettante partite sulla carta piuttosto complicate, ma abbordabili.

A che ora gioca Sonego

Lorenzo Sonego, numero 32 del seeding, gioca alle ore 13.00, più o meno, al campo 13 contro il portoghese Sousa numero 61 della classifica Atp. Partita quindi sulla carta impegnativa, ma non impossibile per il torinese. In palio c’è un terzo turno con uno dei più forti specialisti della terra rossa, il norvegese Ruud, testa di serie numero 8 che al secondo turno ha appena strapazzato il finlandese Ruusuvuori.

A che ora gioca Cecchinato

Marco Cecchinato invece dovrebbe giocare attorno alle 14.30, al campo 14 contro il polacco Hubert Hurkacz. Un avversario molto complicato, è infatti la testa di serie numero 12. Ma il palermitano al Roland Garros trova sempre stimoli eccezionali e sulla terra rossa si trova perfettamente a suo agio. La stupenda rimonta al primo turno contro un osso duro come Andujar, deve convincere Cecchinato dei propri mezzi anche contro uno dei migliori al mondo. In caso di vittoria ci sarebbe un terzo turno non impossibile contro il vincente della sfida Tiafoe-Goffin.

A che ora gioca Sinner

Jannik Sinner scende in campo nella seconda metà del pomeriggio, presumibilmente verso le 16.00 sul campo 7. Avversario è lo spagnolo Roberto Carballes Baena, specialista della terra rossa e quindi avversario particolarmente temibile. Per l’altoatesino, testa di serie numero 11, serve una partita quasi perfetta per aver ragione di uno abituato agli scambi lunghi e alle partite lente: al primo turno ha battuto in 5 set il tedesco Otte. In caso di vittoria c’è in palio un terzo turno contro il vincente della sfida Basilashvili-McDonald.

Il calendario delle partite di oggi

Tra le altre partite di oggi: fari puntati sulle teste di serie. Detto di Ruud impegnato contro Ruusuvuori, in campo anche Medvedev (testa di serie numero 2) contro Djere, Rublev (testa di serie numero 7) contro l’argentino Delbonis, e il greco Tsitsipas (testa di serie numero 4) contro il ceco Kolar. Qui il tabellone completo con partite e risultati di oggi

Per vedere in diretta le partite su Dazn

VIRGILIO SPORT