Roland Garros, Monfils: “Vittorioso grazie al pubblico”

Il beniamino francese è stato a un passo dall'eliminazione contro l'argentino Sebastian Baez prima di rimontare

31-05-2023 13:25

A pochi passi dall’eliminazione, il francese Gael Monfils ha rimontato l’argentino Sebastian Baez e ha superato il primo turno al Roland Garros. Era sotto 4-0 e palla per il 5-0 nel quinto parziale, ma il pubblico ha aiutato il beniamino di casa a rimontare clamorosamente, vincendo 7-5 il set decisivo.

“È stata una delle prime due sfide più emozionanti della mia vita. Qualche anno fa ebbi la stessa atmosfera sul Lenglen contro Cuevas. Questo match ha un sapore speciale: sono più vecchio e non pensavo di avere le possibilità di vincere“. E ancora: “Non mi aspettavo di divertirmi così tanto. Ero morto alla fine del terzo set, ecco perché ho perso il quarto: mi servivano 25 minuti per rifiatare. E’ pazzesco sia successo tutto questo al Roland Garros. Avevo crampi nella parte alta della coscia, facevano male, ma essendo in campo sono riuscito a superare il dolore. Ho chiesto al pubblico di urlare, di caricarmi e ho giocato al massimo con tutta l’adrenalina che avevo“.