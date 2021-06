Roland Garros, Nadal non lascia scampo a Sinner

Come nel 2020, si ferma contro Rafael Nadal il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. L’altoatesino numero 19 del mondo, infatti, è stato battuto piuttosto nettamente dal campione spagnolo per 7-5, 6-3, 6-0, un punteggio pesante che ricalca da molto vicino il 7-6, 6-4, 6-1 rimediato dall’azzurro nell’edizione dello scorso anno.

Nonostante sia sfavorito dal pronostico, Sinner parte meglio del maiorchino che, sorpreso dal rivale e meno ficcante del solito, viene breakkato due volte ritrovandosi sotto addirittura 4-5 nel primo set. Qui purtroppo, sebbene possa sfruttare il proprio servizio, l’italiano non chiude il parziale rimettendo in gioco Nadal il quale, approfittando dell’improvvisa debacle di Sinner, alza il livello del proprio gioco e ribalta di forza il set.

Persa malamente la grande chance di girare l’incontro a proprio favore, l’allievo di Riccardo Piatti risente del 7-5 rimediato dopo un’ora di gioco e nei primi giochi del secondo set lascia campo e inerzia a Nadal che si invola in fretta sul 4-0 prima di fronteggiare il rientro veemente del rivale. Con un moto d’orgoglio, infatti, l’altoatesino fa suoi tre game consecutivi riportandosi in scia all’iberico che però, sul 4-3, ritrova sé stesso strappando la battuta a Sinner e chiudendo quindi 6-3.

Nel terzo set il giovane tennista italiano, privo del mordente e della convinzione necessari per provare a riaprire la pratica, si fa travolgere da un Nadal determinato e sicurissimo dei suoi mezzi, implacabile nell’infliggere un eloquente 6-0 al nativo di San Candido e a strappare così per la quindicesima volta in carriera il pass per i quarti nello Slam parigino.

Esce invece a testa bassa dal torneo Jannik Sinner, la cui eliminazione fa il pari con quella rimediata qualche ora prima da Musetti contro Djokovic.

Resta dunque il solo Matteo Berrettini a rappresentare l’Italia del tennis al Roland Garros: il romano, sfruttando il forfait di Federer, nei quarti di finale proverà a vendicare il carrarese affrontando il serbo numero uno del mondo.

OMNISPORT | 07-06-2021 20:07