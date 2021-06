Roland Garros, Nadal perde la corona a Parigi! Djokovic in finale con Tsitsipas

Clamoroso al Roland Garros 2021: l’Imperatore di Parigi Rafael Nadal abdica al cospetto di un Nole Djokovic semplicemente ingiocabile, in una delle migliori versioni della propria carriera da uomo robotico. Termina 6-3 3-6 7-6(4) 6-2 in quattro ore e 13 minuti. E’ la terza sconfitta di Nadal a Parigi in 16 edizioni (Soderling nel 2009 e Djokovic nel 2015). Domenica, il Djoker sfiderà Stefanos Tsitsipas nella rivincita della finale degli Internazionali d’Italia, torneo vinto un mese fa dal serbo.

La 58ima sfida della rivalità più longeva e più bella del tennis di tutti i tempi, inizia già col botto: ci vogliono 7 set point (sei sul suo servizio e uno su quello del Djoker) per concretizzare il vantaggio nel primo set: 6-3 in 55 minuti e palla al centro.

Nel secondo parziale la sfida si infiamma subito con un break e controbreak immediato. Il ritmo si alza sensibilmente così come l’intensità degli scambi che diventano lunghi, faticosi e spettacolari. Il serbo si mette sul 5-3 con due palle break che però non porta a casa. Dopo due ore di gioco è allora Djokovic a riportare il conteggio dei set in parità: 6-3 e uno a uno su un Centrale in visibilio. Si tratta del primo parziale perso da Rafa in semifinale al Roland Garros dal 2013 dopo una striscia di 17 vinti.

La vera battaglia infinita di questa sfida è il terzo set: la stanchezza accumulata nelle ultime due settimane incomincia a farsi sentire: il kick non viene più in aiuto di Nadal, mentre Djokovic prova a trasformare l’adrenalina del secondo set in energia positiva: nell’ottavo punto del tie-break il serbo piazza il mini-break e chiude 7-4 dopo un’ora e 38 minuti di tennis celestiale. E’ solo la quinta volta in 108 partite all’ombra della Tour Eiffel che il mancino di Manacor perde due set. Una notizia.

Bella iniziativa del governo francese, che alla fine del terzo set deroga agli spettatori di poter rimanere sugli spalti fino al termine della sfida, forse per le reminiscenze di quanto successo tra Djokovic e Berrettini. Nel quarto set, poi, Nadal prova a dare una scossa: break e 2-0. Da lì il tilt definitivo: Djokovic infila un filotto di 6 game in cui concede solo 6 punti e si conferma per la seconda volta boia del Re a Parigi.

OMNISPORT | 11-06-2021 23:48