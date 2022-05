Roland Garros, Nadal supera Thompson all'esordio a Parigi

23-05-2022 18:33

Il Re del Roland Garros Rafael Nadal, recordman per vittorie negli Slam con 21 titoli conquistati in carriera, ha superato indenne il debutto in questa edizione dello Slam parigino, superando agevolmente Jordan Thompson col punteggio finale di 6-2 6-2 6-2 in due ore scarse di gioco.

Nadal non ha accusato nessun tipo di problema al piede destro, quello che gli aveva impedito di giocare in modo degno al Foro Italico. Ora, Nadal riprende nel migliore dei modi la sua corsa verso il 14° titolo a Parigi.

Queste le sue parole al termine della partita: “Per me arrivare in questo impianto è sempre emozionante. Ho provato le gioie più grandi della carriera ed essere ancora qui, con la chance di poter giocare un altro Roland Garros è un enorme privilegio”.