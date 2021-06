Roland Garros: ok Tsitsipas, Medvedev e Serena Williams, fuori Bautista Agut

Nella quarta giornata del Roland Garros si sono disputati gli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone dei singolari maschile e femminile. La sorpresa di giornata è l’eliminazione di Roberto Bautista Agut per mano dello svizzero di nascita finlandese Henri Laaksonen. Avanzano invece Tsitsipas e, cedendo un set. Nedved. Tra le donne fuori, ma è una sorpresa relativa, la svizzera Belinda Bencic, battuta dalla russa ex top ten Daria Kasatkina. Vanno avanti Sabalenka e, a fatica, Serena Williams. Per l’Italia, bene Fognini, è uscita invece Trevisan dopo i quarti di finale conquistati l’anno scorso. Ecco i risultati di giornata, sono compresi anche i già noti ritiri senza giocare di Petra Kvitova e Naomi Osaka.

SECONDO TURNO MASCHILE

A. Zverev (Ger, 6) b. R. Safiullin (Rus, Q) 7-6(4) 6-3 7-6(1)

L. Djere (Srb) b. M. Kecmanovic (Srb) 4-6 4-6 6-3 6-2 6-3

K. Nishikori (Jpn) b. K. Khachanov (Rus, 23) 4-6 6-2 2-6 6-4 6-4

H. Laaksonen (Sui, Q) b. R. Bautista Agut (Esp, 11) 6-3 2-6 6-3 6-2

C. Ruud (Nor, 15) b. K. Majchrzak (Pol) 6-3 6-2 6-4

A. Davidovich Fokina (Esp) b. B. van de Zandschulp (Ned, Q) 6-4 6-4 5-7 2-6 6-4

F. Fognini (Ita, 27) b. M. Fucsovics (Hun) 7-6(6) 6-1 6-2

F. Delbonis (Arg) b. P. Andujar (Esp) 4-6 6-1 3-6 6-3 6-2

S. Tsitsipas (Gre, 5) b. P. Martinez (Esp) 6-3 6-4 6-3

J. Isner (Usa, 31) b. F. Krajinovic (Srb) 7-6(6) 6-1 7-6 (5)

S. Johnson (Usa) b. T. Monteiro (Bra) 6-3 6-7(2) 7-6(2) 3-6 6-3

P. Carreno Busta (Esp, 12) b. E. Couacaud (Fra, WC) 2-6 6-3 6-4 6-4

M. Giron (Usa) b. G. Pella (Arg) 7-6(2) 6-1 6-7(3) 6-4

C. Garin (Chi, 22) b. M. McDonald (Usa, Q) 4-6 4-6 7-6(7) 6-3 8-6

R. Opelka (Usa, 32) b. J. Munar (Esp) 6-3 6-2 3-6 7-5

D. Medvedev (Rus, 2) b. T. Paul (Usa) 3-6 6-1 6-4 6-3

SECONDO TURNO FEMMINILE

S. Williams (Usa, 7) b. M. Buzarnescu (Rou) 6-3 5-7 6-1

D. Collins (Usa) b. A. Kalinina (Ukr, Q) 6-0 6-2

E. Rybakina (Kaz, 21) b. N. Hibino (Jpn) 6-3 6-1

E. Vesnina (Rus) b. P. Kvitova (Cze, 11) forfait

V. Azarenka (Blr, 15) b. C. Tauson (Den) 7-5 6-4

M. Keys (Usa, 23) b. L. Fernandez (Can) 6-1 7-5

A. Pavlyuchenkova (Rus, 31) b. A. Tomljanovic (Aus) 6-2 6-3

A. Sabalenka (Blr, 3) b. A. Sasnovich (Blr) 7-5 6-3

T. Zidansek (Slo) b. M. Brengle (Usa) 6-4 6-1

K. Siniakova (Cze) b. V. Kudermetova (Rus, 29) 7-6(7) 5-7 7-5

S. Cîrstea (Rou) b. M. Trevisan (Ita) 6-4 3-6 6-4

D. Kasatkina (Rus) b. B. Bencic (Sui, 10) 6-2 6-2

P. Hercog (Slo) b. C. Garcia (Fra) 7-5 6-4

M. Vondrousova (Cze, 20) b. H. Tan (Fra, WC) 6-1 6-3

P. Badosa (Esp, 33) b. D. Kovinic (Mne) 6-2 6-0

A. Bogdan (Rou) b. N. Osaka (Jpn, 2) forfait

