Roland Garros, Sinner-Moutet: Panatta stronca il francese, mentre Jannik fa registrare ascolti da record in tv

Adriano Panatta se la prende con Corentin Moutet dopo il match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros contro Jannik Sinner, che ha anche fatto registrare un importante record di ascolti

Continua a far discutere – almeno in Italia – l’atteggiamento tenuto in campo da Corentin Moutet contro Jannik Sinner, tanto che anche Adriano Panatta ha voluto dire la sua a RaiNews24, prendendosela direttamente con il tennista transalpino. Intanto il discusso match ha fatto registrare ascolti da record per le PayTv.

Panatta: “Jannik non perde contro questi giocatori”

Tanta paura ieri per i tifosi di Jannik Sinner, che nel primo set era stato nettamente messo sotto da Corentin Moutet. Paura che, come raccontato a RaiNews24, Adriano Panatta non ha mai avuto in merito a una possibile sconfitta dell’altoatesino: “Sai quanti ne ho incontrati di giocatori folkloristici in carriera? Qualche volta risultano anche divertenti perché fanno un gioco particolare, però non vincono mai, non hanno mai conquistato niente in carriera. Ieri c’era una persona seria in campo che giocava, nella prima parte anche malino, poi dopo… Durante il primo set di Sinner ero al centro di Treviso, poi sono arrivato a casa. Ho ricevuto una chiamata da un mio amico che era preoccupatissimo che mi ha detto: ‘Stai vedendo Jannik? Sai che sta perdendo 5-0?’. Gli ho risposto: ‘Tranquillo che vince’. Non c’era motivo di preoccuparsi, lui non perde con questi giocatori. Lui può venire sconfitto da Alcaraz, forse anche da Djokovic, ma non vedo come altri possano impensierirlo. Figuriamoci Moutet, fuori dai primi 50 al mondo”.

L’aneddoto di Panata sulla battuta da sotto

Panatta ha poi raccontato un aneddoto sul servizio da sotto, colpo molto discusso utilizzato ieri anche da Moutet nel momento in cui Sinner aveva preso il controllo del match, iniziando la sua imperiosa rimonta: “La battuta da sotto? La feci in un’occasione contro Ivan Lendl in Coppa Davis. Per cinque anni non mi rivolse più parola”.

Il record di ascolti di Sinner-Moutet

Il match tra Sinner e Moutet è stato il secondo con più ascolti di sempre sulle PayTv. L’ottavo di finale del Roland Garros ha infatti avuto una media di ascolto di 871.000, inferiore solamente alla finale degli Australian Open contro Daniil Medvedev, con un picco addirittura di 1.213.000 spettatori, numeri che l’hanno resa la sesta trasmissione più vista in Italia e la prima tra quelle in onda sui canali a pagamento.