Roland Garros, Tsitsipas conquista la sua prima finale Slam: Ko Zverev al 5°

Dopo tante delusioni, ecco una bellissima soddisfazione per il tennista greco Stefanos Tsitsipas, che nella prima semifinale del Roland Garros 2021 batte, in 5 set, il tedesco Alexander Zverev e si prende la prima finale Slam in carriera dopo 3 semifinali perse (2 in Australia e una qui lo scorso anno). I

iI greco, numero 5 del mondo e numero 2 della Race to Turin, ha battuto Alexander Zverev con i parziali di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 dopo tre ore e 37′ di gioco. Il primo set va via facile, deciso da un break in apertura di Tsitsipas, che si trascina poi fino al 6-3 finale.

Zverev sale presto 3-0 nel secondo parziale, ma subisce tre break e sei giochi consecutivi per il nuovo 6-3 che hanno dell’incredibile, Molti, qui, avevano già predetto un semplice match un po’ deludente in 3 set, ma invece Zverev si riprende, eccome.

Anche nel terzo set il tedesco parte davanti e sopra di un break: questa volta respinge gli attacchi del greco, chiude 6-4 e allunga il match. Tsitsipas ha un passaggio a vuoto e perde anche il servizio inaugurale del quarto set, decisivo per il 6-4 con cui Sascha trascina il rivale al quinto set. Qui il greco ritrova il dritto perduto e piazza il break nel quarto game: basta quello per chiudere i conti e volare in finale.

Tsitsipas avrebbe anche la possibilità, nel caso di vittoria domenica, di diventare il più giovane campione Slam da quando Juan Martin Del Potro, che aveva 20 anni e 355 giorni, vinse gli US Open 2009.

Sulla sua strada, il greco troverà niente di meno che uno tra Nole Djokovic e Rafael Nadal, che oggi si affrontano per la 58° volta in carriera. Molti esperti sostengono che la vera finale sia questa, e dicono che sarebbero molto sorpresi se uno di questi due colossi poi non alzasse la coppa.

In bocca al lupo Stefanos, il bello inizia ora.

OMNISPORT | 11-06-2021 19:08