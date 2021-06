Roland Garros: Tsitsipas regola Medvedev, Zverev in scioltezza

Un solidissimo Stefanos Tsitsipas si sbarazza in tre set del numero 2 Daniil Medvedev e raggiunge per il secondo anno consecutivo le semifinali al Roland Garros.

Troppo più a proprio agio sul rosso il greco classe 1998, abile a punire con varietà e precisione le insicurezze sulla terra del russo, bravo comunque a raggiungere i quarti nonostante la superficie poco apprezzata.

Nel primo set a Tsitsipas basta un break nel quarto game per involarsi sul 6-3 e mettere in discesa l’incontro che però, nel secondo parziale, si alza di livello.

I due contendenti si strappano la battuta una volta a testa e arrivano a giocarsi il set al tiebreak dove il greco impone la sua legge per 7-3. Sotto 2-0, con un moto d’orgoglio nel terzo set Medvedev si arrampica fino al 4-3, punteggio sul quale il russo, tuttavia, torna a faticare perdendo fatalmente il servizio prima nell’ottavo e poi nel dodicesimo game.

Tsitsipas così chiude 7-5 al terzo e in semifinale affronterà Alexander Zverev, vittorioso nel primo quarto di finale della giornata contro lo spagnolo Davidovich-Fokina.

L’iberico, numero 46 del mondo, è rimasto in partita praticamente fino al 3-2 del primo set quando il tedesco, destandosi dal torpore iniziale, ha iniziato a sfoderare il suo miglior tennis.

In men che non si dica Zverev ha quindi ribaltato il primo set (terminato 6-4) e successivamente, con disarmante facilità, ha dilagato nei due parziali seguenti infliggendo al rivale un doppio (ed eloquente) 6-1 in appena 51 minuti: per il numero 6 del ranking ATP quella di venerdì sarà la prima semifinale in carriera sul rosso di Parigi.



OMNISPORT | 09-06-2021 07:15