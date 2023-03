Roma: Abraham al Chelsea da giugno?

I Blues vorrebbero esercitare il diritto di recompra

01-03-2023 09:09

Abraham è alla Roma dall’estate 2021 ed è stato acquistato dal Chelsea per una cifra attorno ai 40 milioni più bonus. Nel contratto di vendita vi è stata inserita una clausola secondo cui i blues lo possono riacquistare dopo 2 campionati per 80 milioni, e da oltremanica sembra che l’intenzione del club di Potter sia proprio quella di esercitare questa prelazione. Per la Roma sarebbe una cospicua plusvalenza: in virtù del fatto che metà del cartellino sia già stato ammortizzato, il ds Pinto potrebbe accettare anche una richiesta inferiore, ovvero attorno ai 50 milioni.