Roma, addio a Maria Sensi. Il dolore di Francesco Totti

E' morta a 75 anni Maria Nanni, moglie di Franco Sensi, l'indimenticato presidente della Roma del terzo scudetto.

A darne l'annuncio è la figlia Rosella, anche lei ex presidente del club giallorosso, su Facebook: "Hai raggiunto il tuo amato Franco. Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma".

Grandissima tifosa dei capitolini, dal carattere forte, Maria Sensi ha sempre avuto un rapporto speciale con i tifosi e con i giocatori sia durante gli anni di presidenze del marito sia in quelli della figlia, mentre non ha risparmiato critiche pungenti alla nuova proprietà. Lottava da alcuni mesi con una malattia.

Sempre sui social Francesco Totti, che lei considerava quasi come un figlio, la ricorda così: "Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi".

"Il Presidente James Pallotta e l’A.S.Roma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari", è il tweet della Roma. Commosso anche il saluto da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Con la scomparsa di Maria Sensi la Roma perde una delle più appassionate tifose. La ricorderemo sempre per il suo grande amore per la squadra e la città".

SPORTAL.IT | 15-09-2018 09:15