Roma, addio al progetto dello stadio di Tor di Valle

Salta il progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle. E’ satto infatti ufficialmente abbandonato il piano per l’impianto ideato ai tempi di James Pallotta , ex presidente giallorosso: otto anni dopo le prime dichiarazioni in merito, la società capitolina ha annunciato la fine di tale possibilità.

In seguito al consiglio d’amministrazione della Roma andato in scena venerdì, è stata la stessa società ad ufficializzare la decisione. Il tutto arriva da approfondimenti condotti da advisor finanziari, notarili e legali di primario standing, oltre alla luce delle ultime comunicazioni della città metropolitana.

La pandemia, ma non solo, ha portato all’addio del progetto di Tor di Valle: “Non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all’area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione”.

Nonostante il no al vecchio progetto, lo stadio potrebbe comunque sorgere in futuro in tali zone: “La società conferma l’intenzione di realizzare uno stadio verde, sostenibile ed integrato con il territorio, discutendo in modo costruttivo tutte le ipotesi, inclusa Tor di Valle, e valutando tutte le possibili iniziative a tutela degli interessi della Società, di tutti i suoi azionisti e dei suoi tifosi”.

Era il 2017, proprio a febbraio, che Baldissoni, ex vicepresidente della Roma, e la sindaca Raggi, raggiungevano l’accordo per la realizzazione dell’impianto. L’addio di Pallotta e la pandemia ha portato al naufragio del progetto.

Pallotta, furioso, ha commentato così la notizia: “Un progetto rovinato da qualche cog… Sono triste per Roma e per la Roma”.

OMNISPORT | 26-02-2021 21:15