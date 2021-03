Roma-Ajax: i giallorossi ritrovano l'ex Stekelenburg

Esattamente 10 anni fa, Maarten Stekelenburg diventava il numero 1 della Roma. Il portiere prelevato dall’Ajax, doveva essere l’estremo difensore per parecchi anni, invece, le speranze si spezzarono nel breve giro di una stagione e mezza. Ora, il destino torna prepotentemente.

Stekelenburg, infatti, dopo aver girovagato in Europa, è tornato all’ Ajax e sfiderà proprio la Roma nei quarti dell’Europa League 2020/2021. Non da riserva, ma da protagonista, visto il suo attuale ruolo di titolare causa squalifica del titolarissimo Onana fino al prossimo anno.

Visto la sua età non più giovanissima, Maarten ha fatto parecchia panchina dietro Onana, fino al giorno della sua squalifica. Oggi Stekelenburg, ormai 38enne, è tornato ad essere titolare con ottimi dati, sopratutto in Europa League. Nelle quattro gare giocate l’ex Roma ha subito solo due reti, rimamendo imbattuto sia all’andata che al ritorno dei quarti contro lo Young Boys.

Nella capitale i ricordi di Stekelenburg sono confusi, complici anche le due stagioni particolarmente negative dei giallorossi. Di fatto dopo la prima stagione da titolare, già alla seconda non giocò tutte le gare. Con l’arrivo di Zeman, infatti, Goicoechea divenne il nuovo imprescindibile, prima di tornare tra i pali causa prestazioni deludenti del giocatore sudamericano.

Dopo aver giocato in Premier, Ligue 1 (con il Monaco), e nuovamente nel campionato inglese (sotto i simboli di Southampton ed Everton). la scorsa estate Stekeleburg è tornato ad Amsterdam come secondo dieci anni dopo l’addio alla squadra nella quale era cresciuto e messosi in mostra. Della Roma dell’ex numero uno giallorosso comunque, (si parla del 2012/2013), però, non è rimasto più nessuno.

OMNISPORT | 19-03-2021 15:47