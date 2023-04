Roma, annunciato il nuovo Ceo

I Friedkin hanno scelto Lina Souloukou per prendere il posto di Berardi. Era già stata ad dell'Olympiacos.

18-04-2023 21:25

Dopo aver sollevato a sorpresa dall’incarico Pietro Berardi, la Roma ha scelto il suo nuovo Ceo. La prescelta è Lina Soloukou, già ad dell’Olympiacos dal 2018 al 2022. Questo il comunicato della società: “Sarà la nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma”.

La dirigente, in carica con effetto immediato, ha così commentato: “Desidero esprimere la mia gratitudine verso la famiglia Friedkin per l’opportunità che mi ha concesso – le sue parole -. Sono entusiasta di entrare a far parte di questo storico Club e sono impaziente di mettere a disposizione della Società, dei suoi dirigenti e di tutti i dipendenti l’esperienza che ho maturato nel mondo del calcio in campo internazionale”.