Roma-Bologna 1-0: ci pensa Borja Mayoral, Mihajlovic battuto. Le pagelle

Inter, Juventus, Milan, Lazio e Napoli vincono, la Roma risponde. Successo di misura della formazione giallorossa, che ha superato il Bologna per 1-0 nel penultimo match della trentesima giornata: decide sul finire del primo tempo la rete di Borja Mayoral.

In vista del ritorno dei quarti contro l’Ajax, Fonseca ha scelto Mayoral come prima punta, supportato da Carles Perez e Pedro. Dentro anche il giovane esterno Reynolds, alla pari di Fazio. all’altra parte Palacio centravanti, con Skov Olsen ala e Soumaoro al centro della difesa.

Decisamente meglio il Bologna nella prima fase di gara, capace di mettere alle strette la Roma, salvata sopratutto da un Mirante insuperabile: l’estremo difensore giallorosso super in diverse occasioni, sopratutto su una conclusione ravvicinata di Soriano.

Il Bologna però non è cinico e dopo un nuovo equilibrio, ci pensa Borja Mayoral ad approfittare della prima indecisione della difesa emiliana: lancio dalla difesa, l’attaccante spagnolo approffita di una difesa ospite mal posizionata per involarsi verso la porta di Skorupski, saltandolo in uscita per depositare a porta vuota l’1-0.

La ripresa si apre senza cambi, che arriveranno solamente un quarto d’ora con una tripla uscita: fuori De Silvestri, Skov Olsen e Barrow, Mihajlovic opta per Sansone, Orsolini e Antov. Nonostante l’iniziativa rimanga al Bologna, stavolta Mirante non deve andare oltre il normale compito; dall’altra parte Skorupski è invece completamente inoperoso e con i guantoni intonsi.

Alla Roma manca l’ultimo passaggio, mentre il Bologna cede alla fatica senza riuscire più ad impensierire la difesa capitolina nonostante i tanti cambi da parte di Mihajlovic. I giallorossi rimangono in lotta per la Champions League, mentre gli emiliani, a distanza netta dal terzultimo posto, non riescono però ad avvicinarsi a quota quaranta.



IL TABELLINO E LE PAGELLE

ROMA-BOLOGNA 1-0

MARCATORI: 44′ Borja Mayoral

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6.5; Mancini 6, Ibanez 6.5, Fazio 6; Reynolds 6 (76′ Karsdorp), Villar 6.5, Diawara 6 (68′ Veretout 6), Bruno Peres 6; Carles Perez 5.5 (76′ Pellegrini sv), Pedro 5.5 (68′ Mkhitaryan 6); Mayoral 6.5 (84′ Pastore sv).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 5.5 (61′ Antov 6), Danilo 5, Soumaoro 5.5, Dijks 5.5; Schouten 6 (77′ Dominguez sv), Svanberg 6 (69′ Juwara 6); Skov Olsen 5.5 (60′ Orsolini 5.5), Soriano 6, Barrow 5 (60′ Sansone 6); Palacio 5.5.

Arbitro: Guida

Ammoniti: Pedro (R), De Silvestri (B), Villar (R)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 11-04-2021 20:06