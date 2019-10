Roma-Cagliari, Fonseca mette in guardia i suoi

Alla vigilia della gara contro il Cagliari, Fonseca ha analizzato il momento della Roma: "E' un periodo complicato con poco tempo per allenarci ma la squadra ha risposto bene dal punto di vista fisico.".

Gli isolani hanno dimostrato di rendere meglio quando giocano in trasferta: "Mi aspetto una gara difficile contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato e da ottimi risultati".

In chiusura il tecnico giallorosso ha dato qualche spunto sulla formazione: "Pau Lopez sarà a disposizione e giocherà. Florenzi non ha recuperato, è a casa con la febbre. Pastore? Difficile che possa giocare due partite in così poco tempo".



SPORTAL.IT | 05-10-2019 14:17