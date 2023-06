Roma, caso Chiffi-Mourinho: il patteggiamento non basta, Procura chiede pubbliche scuse

Il tecnico giallorosso disse: "Abbiamo giocato contro il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera".

12-06-2023 21:49

Le parole di Mourinho all’arbitro Chiffi dopo Monza-Roma fanno ancora discutere. Domani alle 10 è prevista l’udienza davanti al Tribunale federale e per patteggiare la Procura ha chiesto le scuse pubbliche del tecnico.

Queste le parole di Mourinho: “Abbiamo giocato contro il peggior arbitro che abbia incontrato nella mia carriera. E ne ho visti di scarsi. Come società non abbiamo la forza di dire questo arbitro non lo vogliamo. L’arbitro prima deve essere uomo, con intelligenza e controllo degli aspetti umani. Chiffi è un disastro. Doveva dare un rosso, va a casa frustrato perché non dà il rosso a me perché non gli ho dato l’opportunità. Ogni volta che viene questo signore, smetto di lavorare per evitare il cartellino rosso”.