Caso Diawara, Roma sconfitta 3-0 a tavolino. Cosa succede ora

La Roma paga caro la svista su Amadou Diawara. Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere lo 0-3 a tavolino ai giallorossi nella partita di esordio del campionato contro il Verona (terminata 0-0) per aver schierato il calciatore guineano, inserito erroneamente nella lista Under 22 e non tra gli “over” (ha 23 anni).

Niente sconti quindi per l’errore del club giallorosso, che presenterà ricorso nei prossimi giorni, in cui cercherà di dimostrare che si è trattato soltanto di uno sbaglio in buonafede: il club aveva infatti a disposizione ancora 4 slot liberi nella lista dei 25 giocatori per inserire Diawara. La speranza, molto debole, è di convertire il ko a tavolino in una multa.

La classifica cambia così di conseguenza: il Verona sale al primo posto insieme a Genoa, Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina, tutte a tre punti.

Questo il verdetto del giudice: “Considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella ‘Lista dei 25’ comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un ‘over 22’, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale FIGC N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale FIGC n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale FIGC N. 83/A” per questo motivo “delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

OMNISPORT | 22-09-2020 17:00