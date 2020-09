Serie A: guai per la Roma, rischia lo 0-3 a tavolino

Guai in vista per la Roma, che ha commesso un errore nella compilazione delle liste per la Serie A. I dirigenti giallorossi hanno inserito il centrocampista Amadou Diawara, 23 anni, nell’elenco degli “Under 22” e non tra gli “over”.

La svista potrebbe costare cara al club giallorosso, che rischia di perdere 0-3 a tavolino la partita contro il Verona, disputata sabato e terminata 0-0, per aver fatto giocare il centrocampista guineano, inserito nella lista B degli under nonostante abbia compiuto 23 anni, e non nella lista dei 25 schierabili.

Il regolamento prevede la sconfitta a tavolino ed esiste già un precedente datato 2016: nell’occasione il Sassuolo perse a tavolino per aver fatto giocare Antonino Ragusa nella sfida contro il Pescara senza averlo inserito nella lista dei 25.

La Roma in caso di 0-3 farà ricorso, appellandosi alla buonafede dell’errore e della dimenticanza, considerato che la lista dei 25 over ha infatti ancora 4 posti a disposizione.

OMNISPORT | 21-09-2020 17:44