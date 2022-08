Roma, c'è anche il Torino per Justin Kluivert

02-08-2022 12:48

Justin Kluivert è sempre più fuori dal progetto della Roma. José Mourinho sta anche facendo allenare a parte il giocatore olandese classe 1999, su cui ci sono diverse squadre interessate. Kluivert potrebbe restare in Serie A, dato il forte interesse del Torino per l’esterno d’attacco, come riportato da TMW.

Ma non è l’unica soluzione studiata da Tiago Pinto per Kluivert al momento. Il giocatore potrebbe infatti tornare a giocare al Nizza, dopo il prestito della passata stagione, se la Roma decidesse di abbassare la cifra richiesta. L’olandese piace tanto anche in Premier League al Fulham.

