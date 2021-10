Roma, con l’Empoli tutti promossi ma per i tifosi c’è un eroe assoluto

Dopo il tris allo Zorya in Conference League, la Roma si rialza anche in serie A e conquista un successo preziosissimo che allontana i fantasmi post-derby. Contro l’Empoli, i giallorossi rilanciano le proprie ambizioni d’alta classifica con una prestazione solida e concreta, che oltre ai 3 punti porta in dote anche il ritrovato appoggio dei tifosi, finalmente tornati a sorridere sui social dopo il ko amarissimo rimediato contro la Lazio.

Roma, Pellegrini sblocca una gara ostica

Dopo una partenza incoraggiante della Roma, è l’Empoli a sfiorare per primo il gol con Pinamonti. “Qui ce la siamo rischiata” scrive un tifoso. “In difesa balliamo come al solito” aggiunge un altro fan. La Roma sembra in palla, anche se Zaniolo pecca di egoismo in un paio di azioni propizie al vantaggio giallorosso, scatenando alcune critiche forse un po’ ingenerose sui social: “Non la passa mai”, “Se la dava subito era gol”. L’Empoli col passar dei minuti sale di tono, ma proprio quando i toscani sembrano in controllo arriva il gol di Pellegrini che fa esplodere la gioia del popolo giallorosso sul web: “Grande Lollo, ma che palla ha dato Mhikiii!” esulta un tifoso. “Dedicato a tutti quelli che temevano che il nuovo contratto lo facesse ammosciare” aggiunge un altro. Ma qualcuno resta comunque coi piedi per terra: “Partitaccia… l’Empoli sta messo bene in campo, Roma discreta ma davanti stanno giocando solo Pellegrini e Zaniolo”.

Applausi social per il capitano giallorosso

La ripresa si apre nel segno dell’ottimismo. Pronti via arriva il raddoppio di Mkhitaryan: “Bene così, mettiamola subito in ghiaccio senza soffrire”. O anche: “Grande Mhiki, ma che saracca aveva tirato Tammy!”. Il doppio vantaggio fa bene alla Roma, che ritrova la serenità persa dopo il ko nel derby. I giallorossi mettono il pilota automatico e gestiscono a mani basse, trascinati dal talento di Pellegrini e Zaniolo che fanno il pieno di consensi sui social. “Nico sta tornando”, esulta un tifoso giallorosso. “Zaniolo fisicamente come ai bei tempi” osserva un altro fan. Ma forse il più applaudito è proprio capitan Pellegrini, fresco di rinnovo fino al 2026 e sempre più idolo dei tifosi giallorossi, che nel dopo-gara gli tributano il giusto omaggio: “Lo dico? Sta nascendo un fuoriclasse”, o anche: Che giocatore, decisamente un gradino sopra tutti”, e infine: “Ha classe e corsa, che peccato non averlo avuto nel derby”.

