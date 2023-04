Roma, Cristante: "Chi batterà il prossimo rigore? Deciderà Mourinho"

Il centrocampista della Roma è intervenuto nella conferenza di presentazione della sfida al Feyenoord all'Olimpico

19-04-2023 15:39

Insieme a José Mourinho, nella conferenza stampa di Roma-Feyenoord, sponda giallorossa, è intervenuto anche il centrocampista Bryan Cristante:

“Alla Roma – ha detto – stiamo vivendo una stagione importante, anche migliore di quella passata in cui abbiamo vinto la Conference League. In Serie A abbiamo inanellato un’ottima serie di risultati e abbiamo dimostrato di meritare i terzo posto. Ora, però, pensiamo a come ribaltare il risultato contro il Feyenoord che, abbiamo visto all’andata, è squadra con grandi qualità. Andare avanti nelle competizioni internazionali è sempre bello e ce la metteremo tutta. Chi batterà il prossimo rigore? Lasceremo che sia mister José Mourinho a deciderlo”.